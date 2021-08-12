Автобус взорвался в Воронеже. Хроника

В Воронеже взорвался пассажирский автобус. Все произошло, когда транспортное средство остановилось на светофоре. «360» ведет текстовую трансляцию происходящего.

00:31 Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате взрыва автобуса пострадали 18 человек.

00:15 Пресс-служба мэрии Воронежа сообщила, что взорвавшийся автобус по техпаспорту — дизельный.

00:02 Департамент здравоохранения Воронежской области назвал общее число пострадавших при взрыве автобуса — 16 человек. В реанимации скончалась женщина с отрывом нижней трети голени, трое находятся в тяжелом состоянии, у пятерых — состояние средней тяжести, у двоих — ближе к удовлетворительному. Двум людям госпитализация не потребовалась.

23:49 В региональном аппарате здравоохранения сообщили РИА «Новости», что в реанимации умерла пострадавшая при взрыве женщина.

23:32 В Воронеж направили криминалистов и следователей из Москвы. Ход расследования будут контролировать в центральном аппарате СК.

23:30 Прокуратура: из 35 находившихся в автобусе пассажиров двое получили тяжкий вред здоровью, четверо — средней тяжести.

23:25 «360» организовал прямую трансляцию с места ЧП.

23:18 СМИ назвали имена пострадавших при взрыве в автобусе. Их, по данным Telegram-канала «112», семеро. Все они женщины:

Ирина, 35 лет;

Татьяна, 1953 года рождения;

Людмила, 1979 года рождения;

Ангелина, 1997 года рождения;

Татьяна, 1986 года рождения;

Татьяна, 1983 года рождения;

Татьяна, 1966 года.

23:16 СК возбудил уголовное дело после взрыва в автобусе. Глава ведомства поставил его расследование на контроль.

23:12 В автобусе в Воронеже в момент взрыва было 35 пассажиров. По словам прокурора, травмы получили 13. Одной женщине ампутировали ноги.

23:10 Прокуратура Воронежской области организовала проверку после взрыва в автобусе. В надзорном органе намерены оценить исполнение законодательства в сфере перевозки пассажиров.

23:06 Региональные власти подтвердили, что во взорвавшемся автобусе не было газового оборудования.

23:03 На место ЧП приехала машина взрывотехников ФСБ, сообщило РИА «Новости». Они обследуют транспортное средство.

23:00 Момент взрыва автобуса в Воронеже попал на камеру видеорегистратора.

Женщину одну вытаскивали на руках. У нее ноги в крови были. <…> Пожара не было, ничего не горело Роман Г. очевидец.

22:56 «Очень громкий хлопок. Очень много дыма. <…> Стекла автобуса аж на противоположной полосе. Там три полосы (в одну сторону — прим. ред.), то есть через шесть осколки долетели», — рассказал «360» очевидец.

22:55 С пятницыводители общественного транспорта в Воронеже будут просить пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы — губернатор.

22:50 Взорвавшийся автобус прошел техосмотр в августе 2021 года как транспортное средство с дизельным двигателем. Газового оборудования в нем не было, написал Telegram-канал Baza.

22:45 Кадры с места происшествия.

22:41 Число пострадавших при взрыве в автобусе выросло до 14, сообщил ТАСС со ссылкой на врачей. Такие же данные привел замначальника Центра медицины катастроф.

22:40 Губернатор региона Александр Гусев поручил проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа. Пострадавшим окажут необходимую помощь.

22:37 Минздрав заявил, что состояние одного человека после происшествия крайне тяжелое. Еще двое находятся в состоянии средней тяжести.

22:32 Очевидец ЧП с автобусом рассказал «360», что пожарные прибыли на место происшествия очень быстро. Транспортное средство взорвалось прямо у остановки, осколки разлетелись метра на четыре.

Стояли на светофоре. <…> Услышали хлопок, сильный очень, аж слегка уши заложило. Секунд через 20 увидели серый столб дыма. Ничего не горело, судя по всему. И побежали люди, <…> они просто выбегали на дорогу и бежали к автобусу. <…> Когда проезжали, видели тела — и видели, как кому-то пытались массаж сердца делать. Судя по всему, пострадавших очень много Дмитрий Кисилев очевидец.

22:26 Представитель перевозчика уточнил для РИА «Новости», что автобус взорвался на остановке. Все транспортные средства в парке дизельные.

22:25 В МЧС подтвердили наличие пострадавших при взрыве. Сколько их, ведомство не уточняет.

22:23 «Мы стояли на остановке. Люди садились в автобус. <…> Уезжать — такой хлопок, стекла, дым. Я не понял, что произошло», — рассказал водитель взорвавшегося автобуса. По его словам, среди пассажиров есть сильно пострадавшие.

22:20 Вице-губернатор Воронежской области заявил, что версию теракта среди причин взрыва автобуса не рассматривают.

22:15 Руководитель регионального СК, следователи, криминалисты уже работают на месте происшествия.

22:00. Так выглядит автобус сейчас.

Источник фото: «ВКонтакте»

21:56. Очевидица сообщила «360», что одной из пострадавших ударной волной оторвало ноги.

21:54. По предварительным данным, пострадали 12 человек. Официального подтверждения этому нет.