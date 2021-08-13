Названа предварительная причина взрыва автобуса в Воронеже

Следствие пока остановилось на одной версии взрыва автобуса в Воронеже — это неисправность технического оборудования. Об этом сообщил RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, речь также может идти о незаконном переоборудовании машины с бензинового на газовое топливо.

Пассажирский автобус взорвался вечером 12 августа в Воронеже. В результате пострадали 18 человек, одна женщина погибла.

На видео, попавшем в распоряжение «360», видно как на дороге стоит поврежденный взрывной волной автобус. От него остался лишь каркас и колеса. Вокруг разбросаны осколки стекол, стоят служебные машины сотрудников полиции.

Ранее национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что криминалисты отрабатывают несколько версий взрыва автобуса ПАЗ у торгового центра «Галерея Чижова».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев напомнил жителям об уголовной ответственности за распространение фейков из-за взрыва автобуса. После происшествия он распорядился провести обследование всего пассажирского транспорта не только на городских маршрутах, но и на междугородних и межмуниципальных.