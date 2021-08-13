Стало известно о нескольких версиях взрыва автобуса в Воронеже

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что криминалисты отрабатывают несколько версий взрыва автобуса ПАЗ у торгового центра «Галерея Чижова» в Воронеже. В результате случившегося пострадали 19 человек, одна женщина скончалась в реанимации.

Об этом сообщило РИА «Новости». «Оперативным штабом НАК координируется деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по минимизации последствий происшествия. Организовано обследование места происшествия криминалистами. Отрабатываются различные версии произошедшего», — сообщили агентству Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщала, что ведомство возбудило уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия до сих пор работают следователи и спасатели.