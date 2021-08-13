Число жертв взрыва в автобусе в Воронеже выросло до двух

Количество жертв взрыва автобуса в Воронеже увеличилось до двух. В больнице скончалась еще одна пострадавшая. Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в своем Telegram-канале.

«Печальная весть. В БСМП № 1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким», — сообщил глава региона.

Гусев добавил, что всем, кого коснулась эта беда, будет оказана материальная помощь. Позже власти сообщат об этом подробнее.

Как сообщилось ранее, пострадавших госпитализировали в воронежские больницы. Трое в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней степени тяжести. Семерым оказана амбулаторная помощь.

Депздрав Воронежской области при этом сообщил, что в больницах сейчас находятся 14 пострадавших, четверым госпитализация не потребовалась. По его данным, четверо в тяжелом состоянии, они в реанимации. Еще 10 человек — в состоянии средней тяжести.

Взрыв автобуса в Воронеже произошел вечером 12 августа. Это случилось на остановке. Изначально сообщалось, что к взрыву могла привести неисправность газового баллона на крыше, но позже заявили, что автобус был дизельным.

Одной из женщин в результате взрыва оторвало ноги, она умерла в реанимации.

Владелец автобуса ранее исключил его неисправность как возможную причину взрыва. ПАЗ проходил техобслуживание около двух недель назад. А заправляли его только соляркой.