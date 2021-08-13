facebook_pixel
    13 августа 2021, 09:23

    Владелец взорвавшегося автобуса в Воронеже исключил версию с неисправностью

    Екатерина Шамина

    Владелец автобуса Наталья Радченко исключила неисправность автобуса как причину взрыва. Транспортное средство проходило техобслуживание около двух недель назад.

    Владелец взорвавшегося автобуса в Воронеже исключил версию с неисправностью

    Женщина рассказала, что автобус оформлен на нее, но бизнесом занимается сын. Она отметила, что ПАЗ был исправен. Об этом она рассказала РЕН ТВ.

    «Это только не с автобусом. Сын всегда смотрел за ним. Всегда своими ручками все собирал. Уже 15 лет работает. Он никогда никуда не сдает, все делает сам. Он никогда никому не доверял», — сказала она.

    Наталья Радченко отметила, что на автобусе не было установлено газобалонное оборудование, а также исключила, что сын мог его незаконно переоборудовать.

    «Заправляли только соляркой», — добавила Радченко.

    Вечером 12 августа в Воронеже взорвался автобус с пассажирами. Пострадали 19 человек, одна женщина погибла. Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что предварительной причиной взрыва автобуса в Воронеже является техническая неисправность. Власти Воронежа отметили, что автобус был дизельным.