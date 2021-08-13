Владелец взорвавшегося автобуса в Воронеже исключил версию с неисправностью

Владелец автобуса Наталья Радченко исключила неисправность автобуса как причину взрыва. Транспортное средство проходило техобслуживание около двух недель назад.

Женщина рассказала, что автобус оформлен на нее, но бизнесом занимается сын. Она отметила, что ПАЗ был исправен. Об этом она рассказала РЕН ТВ.

«Это только не с автобусом. Сын всегда смотрел за ним. Всегда своими ручками все собирал. Уже 15 лет работает. Он никогда никуда не сдает, все делает сам. Он никогда никому не доверял», — сказала она.

Наталья Радченко отметила, что на автобусе не было установлено газобалонное оборудование, а также исключила, что сын мог его незаконно переоборудовать.

«Заправляли только соляркой», — добавила Радченко.

Вечером 12 августа в Воронеже взорвался автобус с пассажирами. Пострадали 19 человек, одна женщина погибла. Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что предварительной причиной взрыва автобуса в Воронеже является техническая неисправность. Власти Воронежа отметили, что автобус был дизельным.