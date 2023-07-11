Происшествия 11 июля 2023, 21:39 ВСУ обстреляли Токмак кассетными боеприпасами ТАСС: ВСУ атаковали город Токмак в Запорожской области, применив кассетные боеприпасы РИА «Новости»

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Украинские боевики вновь обстреляли Токмак в Запорожской области. В этот раз, по предварительным данным, они применили кассетные боеприпасы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Атака произошла в 17:15. Попадания зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону города Васильевки.

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«Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — добавил источник.

Ранее стало известно, что США решили передать украинской армии кассетные боеприпасы. Американские власти объяснили это желанием выиграть время для производства артиллерийских снарядов. Ряд стран осудили этот шаг. КНР, Швейцария и Сирия выступили против. О том, доставлено ли уже такое оружие на Украину, пока не сообщалось.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска будут вынуждены тоже применить кассетные бомбы в зоне СВО, если Штаты поставят такие боеприпасы Украине.