Важное 07 июля 2023, 21:22 США согласились на передачу кассетных боеприпасов Украине Белый дом подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов РИА «Новости»

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Украина получит кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения. Об этом в ходе пресс-конференции заявил советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан.

Он подчеркнул, что США понимают риски, которые несет использование кассетных боеприпасов для мирного населения. Поэтому откладывали это решение до последнего. Но власти Украины предоставили письменные гарантии, что станут использовать кассетные боеприпасы с осторожностью, чтобы избежать жертв среди гражданских лиц.

Салливан добавил, что поставка Украине кассетных бомб даст США время для увеличения производства артиллерийских боеприпасов.

«Мы основываем наше решение на нуждах Украины, а Украине нужна артиллерия для поддержки ее наступательных и оборонных операций» — пояснил представитель Белого дома.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что для передачи Украине рассматривают боеприпасы с минимальной долей неразорвавшихся элементов, в том числе способных поражать живую силу и технику.

По данным газеты The Washington Post, речь идет о снарядах M864 калибра 155 миллиметров. Каждый их них содержит 72 суббоеприпаса, способные накрыть огромные территории. Кроме того, в арсеналах США этих боеприпасов достаточно. Их производство началось в 1987 году.

Против передачи Украине этих видов вооружения уже выступили в конгрессе. Представители Демократической партии подготовили поправку о полном запрете передачи этих боеприпасов в другие страны.