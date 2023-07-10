10 июля 2023, 19:16
Швейцария призвала все государства не применять кассетные боеприпасы
Представитель МИД Эльчингер: Швейцария призывает все страны не применять кассетные бомбы
Швейцария поддерживает запрет на применение кассетных боеприпасов и призывает все государства их не применять. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер.
Представитель министерства иностранных дел отметил, что страна приняла к сведению решение США передать этот вид снарядов Украине. Он также напомнил, что Швейцария является государством — участником Конвенции по кассетным боеприпасам и поддерживает запрет этого оружия.
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«Неизбирательные или несоразмерные нападения запрещены и представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права», — подчеркнул он.
США решили передать Украине кассетные боеприпасы. Поставки этих бомб должны дать время Штатам для увеличения производства артиллерийских снарядов.
МИД Китая призвал не подливать масло в огонь, передавая Украине кассетные боеприпасы. В министерстве отметили, что это может привести к гуманитарным проблемам и еще больше усугубить ситуацию в зоне конфликта.
Политолог Алексей Ярошенко рассказал «360», что США согласились на передачу кассетных бомб из-за отчаяния, поскольку обычные боеприпасы заканчиваются. Он также указал на удар по репутации американцев из-за этого шага.
Оружие
Швейцария
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