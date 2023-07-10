Мир 10 июля 2023, 11:51 «Нельзя подливать масло в огонь». МИД КНР — о передаче кассетных бомб Украине МИД КНР призвал не подливать масло в огонь, передавая Украине кассетные боеприпасы РИА «Новости»

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Передача США кассетных бомб Украине может привести к гуманитарным проблемам и еще больше усугубить ситуацию в зоне конфликта. Об этом заявила представитель МИД Китая Мао Нин.

Дипломат напомнила, что многие страны выразили несогласие с поставками этого вида боеприпасов киевскому режиму. По ее словам, этот шаг вызвал обеспокоенность у мирового сообщества. Мао Нин подчеркнула, что единственным возможным выходом из ситуации являются переговоры.

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«Соответствующие стороны не должны подливать масло в огонь во избежание обострения противоречий и эскалации украинского кризиса», — представителя МИД КНР процитировал ТАСС.

Ранее советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан заявил, что Украина получит кассетные боеприпасы от США. По его словам, поставка бомб даст США время для увеличения производства артиллерийских боеприпасов. В свою очередь, украинские власти пообещали не применять американские кассетные боеприпасы на территории России.

Врио главы ДНР Денис Пушилин после решения о передаче кассетных бомб назвал президента США Джо Байдена соучастником военных преступлений против мирного населения. Член американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что передача боеприпасов плохо закончится для самих Штатов.