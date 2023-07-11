Мир 11 июля 2023, 16:17 МИД Сирии назвал аморальными действия США по поставке оружия Украине МИД Сирии: поставки оружия США и их союзниками Украине безответственны и аморальны Flickr

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Поставки администрацией США и их западными союзниками оружия киевскому режиму являются безответственными и аморальными. Об этом заявили в МИД Сирии, сообщил ТАСС.

В ведомстве указали, что США и их союзники проводят лицемерную политику, поскольку поставляемое ими оружие наносит разрушения и приводит к увеличению числа погибших. По мнению сирийского МИД, передача кассетных боеприпасов Украине может привести к катастрофической эскалации.

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Сирия призвала все страны «обуздать» администрацию США, проводящую «безрассудную политику».

Ранее США решили передать кассетные боеприпасы Украине, чтобы появилось время для увеличения производства артиллерийских снарядов. МИД Китая заявил, что это может привести к гуманитарным проблемам и еще больше усугубить ситуацию в зоне конфликта и призвал не подливать масло в огонь.

Швейцария также призвала все государства не применять кассетные бомбы. В МИД страны поддержали запрет этого вида оружия.