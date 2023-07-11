Спецоперация 11 июля 2023, 18:22 Шойгу заявил о праве РФ применить кассетные бомбы в случае их поставок ВСУ Глава Минобороны Шойгу: ВС РФ применят кассетные бомбы в ответ на их поставки ВСУ Пресс-служба Минобороны

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Российские войска будут вынуждены применить кассетные бомбы в зоне проведения специальной военной операции, если США поставят такие боеприпасы Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщил ТАСС.

Глава Минобороны подчеркнул, что Россия воздерживалась от применения таких боеприпасов, осознавая всю их опасность, хотя не присоединилась к Конвенции по ним. При этом на вооружении ВС РФ есть такие снаряды, и они являются более эффективными, чем американские. Министр дополнил, что поставка кассетных бомб лишь повлияет на затягивание украинского конфликта.

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«Россия, понимая, какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения, воздерживалась и воздерживается от их применения в спецоперации», — сказал Шойгу.

Министр добавил, что сейчас командование ВС России применяет дополнительные меры по защите военнослужащих и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов, если противник их применит.

Ранее Соединенные Штаты согласились передать кассетные боеприпасы киевскому режиму, чтобы выиграть время для производства артиллерийских снарядов.

Некоторые страны такой шаг осудили. Китай предупредил, что это может еще больше усугубить ситуацию в зоне конфликта. Швейцария призвала отказаться от применения кассетных бомб. Сирия назвала поставки оружия Украине безответственными и аморальными.