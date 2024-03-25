Эксклюзив 25 марта 2024, 00:44 Третьего обвиняемого в теракте в Crocus City Hall Фаридуни арестовали до 22 мая Суд арестовал третьего обвиняемого в теракте в Crocus City Hall Фаридуни Телеканал «360»

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Басманный суд Москвы арестовал третьего обвиняемого в теракте в Crocus City Hall Шамсидина Фаридуни. Об этом сообщил корреспондент «360».

Обвиняемому назначили меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 28 суток — до 22 мая 2024 года.

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Уроженец Таджикистана Шамсидин женат. У него есть восьмимесячный ребенок. Официально трудоустроен разнорабочим, зарегистрирован в Красногорске. Заседание прошло в закрытом режиме в присутствии переводчика. Журналистов попросили покинуть зал суда.

Еще двух фигурантов также арестовали до 22 мая. Речь идет о Саидакрами Муродали и Далерджоне Мирзоеве. Последний полностью признал свою вину.