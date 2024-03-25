Эксклюзив 25 марта 2024, 01:12 Последнего обвиняемого в терроризме 19-летнего Файзова арестовали до 22 мая Обвиняемого в теракте 19-летнего Мухаммадсобира Файзова арестовали до 22 мая

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Басманный суд Москвы арестовал четвертого фигуранта по делу о терроризме в Crocus City Hall Мухаммадсобира Файзова. Об этом сообщил корреспондент «360» с места событий.

Обвиняемому избрали меру пресечения — заключение под стражу — на срок один месяц и 28 суток, до 22 мая. Ранее Файзову предъявили обвинение в терроризме, совершенном группой лиц.

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Заседание суда проходило в закрытом режиме по требованию следствия. Журналистов вывели из помещения. После оглашения решения фигуранта вынесли из зала суда.

Последнего фигуранта дела о терроризме в Crocus City Hall доставили в зал суда на носилках. Девятнадцатилетнего Файзова ранее допросили в реанимационной палате, куда его доставили после задержания, во время которого он получил ранение.