Криминал 25 марта 2024, 00:27 Последнего фигуранта дела о терроризме в Crocus City Hall принесли в суд на носилках Четвертого подозреваемого в терроризме Мухаммадсобира Файзова доставили в суд

Читать 360tv в

Четвертого фигуранта дела о терроризме Мухаммадсобира Файзова доставили в зал суда на носилках и в сопровождении врачей. Об этом сообщил корреспондент «360» с места событий.

Мухаммадсобиру Файзову предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).

Реклама

Заседание суда прошло в закрытом режиме по просьбе следствия, прокурор не возражал. Журналистов попросили покинуть помещение.

На заседании присутствовал переводчик, сообщил корреспондент. Файзову 19 лет, ранее не судим, не женат, детей нет. На данный момент мужчина не работает, до этого трудился парикмахером в барбершопе в Иванове, где и был зарегистрирован.

Ранее в суде побывали подельники Файзова Саидакрами Муродали и Далерджон Мирзоев. Оба признали вину.