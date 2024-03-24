Эксклюзив 24 марта 2024, 23:47 Второго подозреваемого в теракте в Crocus City Hall Муродали арестовали до 22 мая Суд арестовал второго подозреваемого в теракте Муродали до 22 мая

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Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого по делу о теракте в Crocus City Hall Саидакрами Муродали. Об этом сообщил корреспондент «360».

Предполагаемому террористу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года.

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Первого подозреваемого в совершении теракта в Crocus City Hall Далерджона Мирзоева также арестовали до 22 мая. Обвиняемый полностью признал свою вину. После закрытого заседания его вывели из зала суда.

Боевики устроили террористический акт в пятницу вечером. Они ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и начали в упор расстреливать людей. Жертвами атаки стали более 130 человек, еще 182 пострадали.