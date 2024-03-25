Эксклюзив 25 марта 2024, 00:19 Появилось видео из суда с третьим подозреваемым в теракте Фаридуни Суд начал заседание по делу третьего подозреваемого в теракте Фаридуни

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Третьего подозреваемого в теракте теракте в Crocus City Hall Шамсидина Фаридуни привели в зал Басманного суда. Видео появилось в распоряжении «360».

Известно, что Фаридуни родился в Таджикистане, состоит в браке. У него есть восьмимесячный ребенок. Обвиняемый официально трудоустроен разнорабочим, ранее судимостей не имел.

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Фигуранту дела в ближайшее время вынесут меру пресечения. Обвиняемый попросил переводчика. По просьбе следователя заседание суда пройдет в закрытом режиме.

Суд уже арестовал двух других террористов. Саидакрами Муродали и Далерджону Мирзоеву вынесли меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 28 суток — до 22 мая 2024 года. Мирзоев признал свою вину в полном объеме.

Террористический акт произошел вечером 22 марта в концертном зале Crocus City Hall, где должно было состояться выступление группы «Пикник». В результате трагедии погибли более 130 человек.