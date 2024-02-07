Происшествия 07 февраля 2024, 07:10 Время и место удара по Лисичанску выбрали неслучайно — дипломат Постпред Небензя: ВСУ специально ударили по Лисичанску в выходной РИА «Новости»

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Украинские военные неслучайно ударили в Лисичанске по пекарне и в выходной день. Они рассчитывали убить как можно больше мирных жителей, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при международной организации Василий Небензя. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Не сомневаемся, что цель и время нападения были выбраны неслучайно. Город находится вблизи линии боевого соприкосновения и регулярно обстреливается из разных видов вооружений. Мест отдыха там немного», — сказал он.

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По словам дипломата, неонацисты дождались выходного дня и момента, когда жители выйдут на прогулку. Василий Небензя заявил, что Вооруженные силы Украины специально атаковали пекарню — одно из немногих мест отдыха в Лисичанске. Удар нанесли оружием большой мощности.

Постпред заявил, что украинские военные «озверели и обнаглели». Василий Небензя обратил внимание на то, что они стали совершать теракты почти каждую неделю.

Пекарню в Лисичанске атаковали из реактивной системы залпового огня HIMARS. Погибли 28 человек, в том числе глава МЧС ЛНР Алексей Потелещенко и два местных депутата. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку.