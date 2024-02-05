Важное 05 февраля 2024, 17:21 Удар ВСУ по Лисичанску осудили в ООН Генсек ООН Гутерриш осудил удар ВСУ по Лисичанску РИА «Новости»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар Вооруженных сил Украины по Лисичанску. Заявление распространил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, сообщили «Известия».

Гутерриш указал на неприемлемость атак на гражданские объекты. Обстрелы мирного населения должны прекратиться, подчеркнул он.

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«Генеральный секретарь осуждает все атаки против гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе обстрел Лисичанска, где, по сообщениям, погибли мирные жители», — сказал Дюжаррик.

ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске 3 феврали. В результате атаки погибли около 30 человек, в том числе министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики Алексей Потелещенко.

В Кремле удар по Лисичанску назвали чудовищным терактом. В Минобороны России подчеркнули, что обстрел пекарни украинскими боевиками — преднамеренное военное преступление.