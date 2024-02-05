Происшествия 05 февраля 2024, 13:23 Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР погиб в Лисичанске при атаке на пекарню Глава ЛНР Пасечник: в пекарне в Лисичанске погиб глава МЧС Алексей Потелещенко РИА «Новости»

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В Лисичанске умер министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования в своем Telegram-канале.

«Во время жестокого обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики полковник Алексей Александрович Потелещенко», — объявил он.

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Леонид Пасечник заявил, что запомнил его как профессионала, человека с железным характером и решительного командира. Алексей Потелещенко в разное время работал в Народной милиции ЛНР и МЧС ЛНР, возглавлял Лисичанский государственный пожарно-спасательный отряд.

При ударе по пекарне в Лисичанске 3 февраля погибли 28 человек, под завалами пострадали 10 жителей. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал нападение чудовищным террористическим актом. Кадры с места атаки показали «Известия».