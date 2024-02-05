05 февраля 2024, 12:46
Кремль назвал удар по Лисичанску чудовищным терактом
Пресс-секретарь Песков: удар ВСУ по пекарне в Лисичанске является терактом
Киевский режим совершил в Лисичанске теракт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что об этом свидетельствовало количество жертв удара по пекарне, сообщили «Известия».
«Именно кроме как террористический акт это по-другому назвать нельзя. Продолжающиеся удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, — это чудовищные террористические акты», — сказал он.
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Дмитрий Песков заявил, что количество жертв свидетельствовало о чудовищности теракта в Лисичанске. Он предупредил, что спецоперацию продолжат ради предотвращения таких случаев.
Для удара по пекарне украинские войска применили реактивную систему залпового огня HIMARS. Погибли 28 человек, из-под завалов спасли десятерых. На следующее утро состояние одного из госпитализированных ухудшилось, его перевели из реанимации в хирургическое отделение.
Терроризм
Дмитрий Песков
ЛНР
Лисичанск
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
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