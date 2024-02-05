Происшествия 05 февраля 2024, 16:08 Два депутата погибли при ударе ВСУ по Лисичанску Глава Лисичанска Сахненко: при ударе ВСУ погибли депутаты Тростянский и Жушма РИА «Новости»

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Среди погибших во время удара украинской армией по пекарне в Лисичанске оказались двое местных депутатов. Об этом в Telegram-канале администрации города сообщил глава Эдуард Сахненко.

«В результате жестокого обстрела мирных жителей, которые находились на территории пекарни и кафе, погибли двое депутатов муниципального округа города Лисичанска, Артем Николаевич Тростянский и Иван Сергеевич Жушма», — написал он.

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Сахненко выразил соболезнование семьям, близким и всему депутатскому корпусу. Глава Лисичанска отметил, что Тростянский и Жушма желали процветания и благополучия своему городу, в самые сложные времена они не боялись активно участвовать в его восстановлении.

При ударе по пекарне в Лисичанске 3 февраля погибли около 30 человек. Среди них — министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко. Своим коллегам он запомнился как профессионал, человек с железным характером и решительный командир.

Кремль назвал удар по Лисичанску чудовищным терактом. В Минобороны России заявили, что обстрел украинскими боевиками пекарни — преднамеренное военное преступление. Российские военные сделают все необходимое, чтобы наказать причастных к атаке.