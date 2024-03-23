Происшествия 23 марта 2024, 01:27 Число пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall выросло до 115 Мурашко: 115 человек госпитализированы после теракта в Crocus City Hall Телеканал «360»

Читать 360tv в

В результате теракта в Crocus City Hall госпитализированы 115 человек. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Среди пострадавших — пятеро детей. Шестьдесят взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии. Более 30 человек обратились за амбулаторной помощью.

Реклама

Все раненые при теракте в Crocus City Hall, которых доставили в Химкинскую больницу, живы. Об этом сообщил «360» один из врачей медицинского учреждения.

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу по зрителям, которые собрались на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall. Сразу после этого в здании начался сильный пожар. В ходе теракта погибли 40 человек, еще около 100 пострадали.

Согласно последней информации, среди пострадавших в ходе стрельбы есть дети. Данные об их состоянии регулярно уточняют. На месте теракта в Crocus City Hall продолжают работать десятки врачей. Росгвардия осмотрела все парковки у Crocus City Hall. Специалисты не нашли там взрывчатых веществ.

В субботу, 23 марта, все желающие смогут сдать кровь для пострадавших.

Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются.