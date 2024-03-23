Происшествия 23 марта 2024, 08:35 Спасатели начали разбор перекрытий в зрительном зале Crocus City Hall Воробьев: спасатели приступили к разбору зрительного зала в Crocus City Hall Пресс-служба губернатора Московской области

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Утром 23 марта спасатели начали разбирать зрительный зал в Crocus City Hall, где частично обрушились перекрытия. Об этом по итогам заседания оперштаба рассказал в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Спасатели продолжают работу на месте пожара. <…> Утром они приступили к разбору самой сложной части — зрительного зала», — написал он.

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К работам привлекли 477 специалистов и 183 единицы техники. Они будут трудиться на месте теракта в течение всего дня. Андрей Воробьев пообещал информировать о ходе работ.

Глава Подмосковья сообщил также, что в 10:00 в БЦ «Кубик», в пяти минутах от места трагедии, в помещениях фонда защитников отечества начнет действовать Центр Помощи, где родные смогут получить информацию о пострадавших и погибших. Необходимую помощь окажут представители правительств Московской области и Москвы. Кроме того, в 10:00 опубликуют список погибших.

Неизвестные открыли стрельбу в Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник». Начался пожар. Погибли более 60 человек, в больницах региона находятся еще 115.