Эксклюзив 22 апреля 2023, 16:46 Упавшая в Белгороде авиабомба попала на фото Упавшая в Белгороде авиабомба попала на фото, снаряд уничтожат на полигоне Телеканал «360»

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Снаряд уничтожат на полигоне. Источник «360» в экстренных службах предоставил фото, на котором видно, как из-под земли с глубины семи метров извлекали снаряд.

Авиабомба оказался настолько большой, что поднимать ее пришлось при помощи автокрана. Людей из близлежащих домов ранее эвакуировали.

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Снаряд с территории жилого сектора уже вывезли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», — написал он.

Телеканал «360»

Боеприпас отправят для уничтожения на полигон в Яковлевский городской округ. Поднимали его при помощи автокрана, писали «Известия». По данным экспертов, снаряд не представлял опасности, сообщало ИА Nation News. Он мог не разорваться по нескольким причинам: компоненты устройства вышли из строя либо бомба была произведена слишком давно.

Напомним, 20 апреля в Белгороде произошли два взрыва: на улице Шаландина и на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина. Трое человек пострадали.