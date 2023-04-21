Происшествия 21 апреля 2023, 15:25 Момент взрыва у перекрестка в Белгороде попал на видео РИА «Новости»: момент взрыва у перекрестка в Белгороде попал на запись городских камер Настоящий Гладков / Telegram

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В Белгороде на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина прогремел взрыв. В асфальте образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. РИА «Новости» опубликовало видео момента происшествия, которое сняли городские камеры.

На записи видно, что с неба на парковку упал снаряд, машины, проезжавшие перекресток, начали объезжать участок, через несколько секунд прогремел взрыв. Один автомобиль подбросило вверх, стоявшую на парковке легковушку отбросило на крышу магазина.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что до понедельника восстановительные работы на дорожном участке должны быть завершены.

«В субботу — воскресенье очень большой объем работ необходимо выполнить, чтобы поврежденное полотно убрать», — написал он.

Еще один взрыв в тот же день произошел в Белгороде на улице Шаландина. В результате происшествия три человека пострадали, один из них от госпитализации отказался. ⠀

«Тяжелые испытания выпали вчера вечером жителям Белгорода. Все вместе, я думаю, мы эти испытания пройдем», — заключил губернатор.

Ранее, 19 апреля, украинский беспилотник пытался атаковать электростанцию под Белгородом. До этого, в ночь на 17 апреля, взрывное устройство сбросили на электроподстанцию в селе Драгунское области.

Напомним, в сеть попала информация, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, которое запанировано на 30 апреля. Атаковать ВСУ начали на четырех направлениях.