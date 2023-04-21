Происшествия 21 апреля 2023, 14:00 Число пострадавших от взрыва в Белгороде выросло до трех — Гладков Губернатор Гладков: число пострадавших от взрыва в Белгороде выросло до трех Telegram

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В результате взрыва в центре Белгорода вечером 20 апреля пострадали три человека, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, один пациент отказался от госпитализации.

«Одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление», — объяснил ситуацию с пострадавшими в Белгороде глава региона.

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Вячеслав Гладков добавил, что вечером 20 апреля в городе расселили девятиэтажный дом. По его словам, так власти перестраховались — эвакуацию жильцов проводили под контролем сотрудников МЧС и мэра. Кто-то разместился у родственников, кого-то поселили в гостинице. Губернатор подчеркнул, что людей обеспечат питанием.

Специалисты проведут строительную экспертизу несущих конструкций дома. После этого его начнут восстанавливать, рассказал Гладков.

Взрыв случился вечером в центре Белгорода. На месте образовалась 20-метровая воронка. В Минобороны сообщили, что причиной ЧП стало падение авиационного боеприпаса во время полета Су-34.