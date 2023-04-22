Происшествия 22 апреля 2023, 14:16 Упавшая в Белгороде авиабомба застряла в земле на глубине семи метров — СМИ Baza: упавший в Белгороде снаряд ФАБ-500 застрял в земле на глубине семи метров вк

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Упавший неразорвавшийся в Белгороде авиационный снаряд застрял в земле на глубине семи метров, сообщили источники Telegram-канала Baza. По их информации, речь идет об авиационной бомбе ФАБ-500.

Издание напомнило, что местные власти решили эвакуировать жильцов домов поблизости. Снаряд в целях обеспечения безопасности запланировали уничтожить на специальном полигоне.

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Информацию подтвердил Telegram-канал «112». Авторы статьи уточнили, что снаряд залегает в земле чуть выше — на глубине пяти метров. Вскоре за ним должны прибыть взрывотехники.

Об обнаружении взрывоопасного предмета на улице Шаландина 22 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что члены оперативного штаба решили эвакуировать людей в радиусе 200 метров от находки. Жильцов 17 многоквартирных домов обеспечат едой и питьевой водой в пунктах временного размещения, куда их доставят на 90 автобусах.

Вечером 20 апреля в центре Белгорода прогремел взрыв, сообщил RT. В результате происшествия пострадали три человека. В Минобороны рассказали, что причиной ЧП стало падение снаряда с пролетавшего Су-34, напомнило издание Nation News.