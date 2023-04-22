Происшествия 22 апреля 2023, 13:27 Взрывоопасный предмет нашли недалеко от места падения бомбы в Белгороде Гладков: на Шаландина в Белгороде нашли взрывоопасный предмет, жителей домов эвакуируют Telegram

Читать 360tv в

Саперы обнаружили взрывоопасный предмет на улице Шаландина в Белгороде — недалеко от места падения бомбы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек», — написал губернатор.

Реклама

Гладков пообещал, что людей вывезут в пункты временного размещения, где есть вода и горячее питание. Для эвакуации выделили 90 автобусов, которые будут собирать людей.

«Все дома, из которых будем вывозить жителей, будут находиться под охраной полиции», — добавил глава.

Напомним, 20 апреля в Белгороде произошли два взрыва: на улице Шаландина и на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина. Трое человек пострадали, один от госпитализации отказался. Девятиэтажный дом в городе в целях безопасности расселили.

Ранее «360» публиковало видео момента взрыва у перекрестка в Белгороде.