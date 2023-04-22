Происшествия 22 апреля 2023, 15:15 Эксперты назвали невзрывоопасным найденный в Белгороде снаряд МЧС Белгородской области: эксперты назвали найденный в Белгороде припас невзрывоопасным «ВКонтакте»

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Найденный в Белгороде авиационный снаряд, по экспертным оценкам, не представляет опасности, заявил начальник регионального управления МЧС Сергей Потапов. По его словам, боеприпас отправят для уничтожения на полигон в Яковлевский городской округ, сообщило РИА «Новости».

Представитель ведомства уточнил, что боеприпас большой мощности обнаружили недалеко от дома 15 на улице Шаландина.

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«Сейчас специалисты-взрывотехники оценили обстановку и, по их мнению, по экспертным оценкам, боеприпас не взрывоопасен», — рассказал Сергей Потапов.

Он добавил, что после того, как жителей эвакуируют на безопасное расстояние, специалисты приступят к подъему боеприпаса. Его будут доставать при помощи автокрана, после чего отвезут на полигон в Яковлевском городском округе, где и уничтожат.

Обнаруженная бомба могла не разорваться по нескольким причинам, рассказал Nation News военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, из строя могли выйти компоненты устройства, либо же снаряд был произведен слишком давно.

Ранее власти решили эвакуировать часть населения из-за взрывоопасного предмета. По данным СМИ, он застрял в земле на глубине от пяти до семи метров.