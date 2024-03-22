Важное 22 марта 2024, 22:04 Уголовное дело возбудили по факту теракта в Crocus City Hall СК России возбудило уголовное дело по факту теракта в Crocus City Hall

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По факту теракта в Crocus City Hall возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«По факту происшествия в концертном зале Crocus City Hall Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело», — указали в ведомстве.

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Дело возбудили по статье о террористическом акте. На место ЧП отправилась следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова также назвала происшедшее терактом. Она выразила соболезнования родным и близким пострадавших во время ЧП.

Вечером 22 марта неизвестные ворвались в Crocus City Hall и устроили стрельбу. Известно минимум о 10 погибших и около 50 раненых. В здании произошло возгорание, частично обрушилась кровля. К месту ЧП прибыли пожарные и более 50 бригад скорой помощи. Также туда отправились губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и прокурор региона Сергей Забатурин.