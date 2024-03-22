Эксклюзив 22 марта 2024, 21:35 Появилось видео из Crocus City Hall, где произошла стрельба Здание Crocus City Hall сняли изнутри на видео после ЧП Телеканал «360»

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Помещение Crocus City Hall, где произошла стрельба, сняли на видео изнутри. Кадры появились в распоряжении «360».

На ролике можно увидеть следы крови на полу и лежащих людей.

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О стрельбе стало известно вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь на концерте группы «Пикник». В здании начался пожар, обрушилась кровля. Предварительно, в результате ЧП погибли более 10 человек, около 50 пострадали.

Пожарные приступили к ликвидации огня. К месту случившегося направили более 50 бригад скорой помощи. Туда же выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дептранс Москвы сообщил, что из-за ЧП затруднено движение на МКАД в районе 65-67 километра.