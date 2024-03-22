22 марта 2024, 21:35
Появилось видео из Crocus City Hall, где произошла стрельба
Здание Crocus City Hall сняли изнутри на видео после ЧП
Помещение Crocus City Hall, где произошла стрельба, сняли на видео изнутри. Кадры появились в распоряжении «360».
На ролике можно увидеть следы крови на полу и лежащих людей.
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О стрельбе стало известно вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь на концерте группы «Пикник». В здании начался пожар, обрушилась кровля. Предварительно, в результате ЧП погибли более 10 человек, около 50 пострадали.
Пожарные приступили к ликвидации огня. К месту случившегося направили более 50 бригад скорой помощи. Туда же выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дептранс Москвы сообщил, что из-за ЧП затруднено движение на МКАД в районе 65-67 километра.
Пожары
Стрельба
Видео
Стрельба в Crocus City Hall
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