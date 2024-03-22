Важное 22 марта 2024, 21:49 Прокурор Подмосковья прибыл к Crocus City Hall

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Прокурор Подмосковья Сергей Забатурин прибыл к месту ЧП в Crocus City Hall. Он занят координацией работы правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

«По поручению Игоря Краснова прокурор Московской области выехал на место происшествия Crocus City Hall. Координирует деятельность специальных служб и правоохранительных органов», — указали в сообщении.

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Точное количество пострадавших в здании пока что не известно. В Crocus City Hall начался пожар. Вертолет пошел на забор воды для его тушения. Спасатели заняты эвакуацией граждан.

Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать всю необходимую помощь пострадавшим во время случившегося в Crocus City Hall.

К месту происшествия прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он сообщил о создании оперативного штаба.