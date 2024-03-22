Важное 22 марта 2024, 21:50 Стрельбу в Crocus City Hall назвали терактом Омбудсмен Москалькова назвала терактом произошедшее в Crocus City Hall РИА «Новости»

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В Crocus City Hall произошла стрельба. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала произошедшее терактом. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Мои самые искренние соболезнования родным и близким пострадавших от теракта в Crocus City Hall», — указала она.

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ЧП в концертном зале произошло 22 марта. Вечером перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Погибли по меньшей мере 10 человек, еще около 50 пострадали.

В здании начался пожар и частично обвалилась крыша. Кадры с места ЧП появились в распоряжении «360». Пожарные ликвидируют возгорание. К зданию прибыли более 50 бригад скорой помощи. Также на место происшествия отправился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.