Происшествия 04 февраля 2024, 14:14 Удар ВСУ по Лисичанску повредил дома рядом с разрушенной пекарней «Известия» сообщили о повреждении домов в Лисичанске после удара ВСУ РИА «Новости»

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Стоящие рядом с разрушенной украинской ракетой пекарней жилые дома Лисичанска получили повреждения. Взрывная волна выбила окна в квартирах жителей, а также частично сорвала крышу. Об этом сообщил находящийся на месте корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков. Отрывок из его репортажа редакция опубликовала в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео корреспондент показал, что на месте разрушенной пекарни сейчас работают сотрудники Следственного комитета России. Спасатели продолжают разбор завалов.

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Кильдибеков подчеркнул, что первые расчеты МЧС Луганской Народной Республики прибыли на место через несколько минут после удара. Они вытащили еще живых людей из-под обломков разрушенного здания.

Украинские боевики нанесли удар по Лисичанску вечером в минувшую субботу, 3 февраля. Выпущенная ракета HIMARS попала в здание пекарни. По последним данным, под обломками погибли 28 человек, в том числе один ребенок. Спасатели успели вытащить живыми только 10 местных жителей. Пострадавших доставили в больницу.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил воскресенье, 4 февраля, днем траура по погибшим.

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что киевский режим совершил очередной теракт, обрадовавшись выделению дополнительной помощи от Евросоюза.