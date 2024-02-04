Происшествия 04 февраля 2024, 09:20 Траур по погибшим в Лисичанске объявили в ЛНР Власти ЛНР объявили траур по погибшим при украинском обстреле в Лисичанске РИА «Новости»

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Власти Луганской Народной Республики объявили 4 февраля траурным днем по погибшим при украинском обстреле пекарни в Лисичанске. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Жертвами агрессии ВСУ стали уже 28 человек, в том числе один ребенок.

«Сегодня, 4 февраля, в Луганской Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска», — написал он.

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Пасечник выразил глубокие соболезнования родственникам погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Глава республики пообещал, что украинские преступники понесут ответственность за гибель мирных жителей на луганской земле.