04 февраля 2024, 09:14
Десять человек вытащили из-под завалов пекарни в Лисичанске
МЧС: из-под завалов пекарни в Лисичанске вытащили 10 человек
В Лисичанске в ходе поисково-спасательной операции утром 4 февраля из-под завалов разрушенной пекарни спасли 10 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«Работы проводились всю ночь. Разобрано порядка 65% разрушенных конструкций», — отметили в ведомстве.
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Сотрудникам МЧС удалось достать из-под обломков разрушенного здания 10 пострадавших. Погибшими признали 28 человек, в том числе одного ребенка, 18 мужчин и девять женщин.
ВСУ ударили по Лисичанску вечером 3 февраля. Выпущенный украинскими боевиками снаряд угодил в здание пекарни, где в выходной день было многолюдно. Под завалами, по предварительной оценке, могли находиться до 40 человек. Украина при атаке на город использовала РСЗО HIMARS.
Власти Луганской Народной Республики объявили 4 февраля днем траура по погибшим.
ЛНР
ВСУ
Лисичанск
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