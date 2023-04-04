Эксклюзив 04 апреля 2023, 18:44 Трепову взяли под стражу на два месяца Подозреваемую в теракте в Петербурге Трепову арестовали на два месяца

Читать 360tv в

Подозреваемую в причастности к теракту в Петербурге Дарью Трепову заключили под стражу до 2 июня. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия.

Трепова обвиняется по двум статьям: "Террористический акт, совершенный группой лиц", и "Незаконное ношение взрывчатых устройств" (пункт «б» части 3 статьи 205 и часть 4 статьи 222.1 УК РФ соответственно). Ходатайство защиты об избрании другой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отклонили.

Реклама

Ранее стало известно, что суд решил сделать процесс по делу Треповой закрытым. Следствие указало на то, что гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни, а также отметило, что в деле есть материалы, составляющие тайну. За закрытие процесса выступали и оба прокурора.

По предварительным данным, 2 апреля Дарья Трепова вручила военкору Владлену Татарскому начиненную взрывчаткой статуэтку в петербургском кафе, где он устраивал встречу. Раздался взрыв. Татарский погиб, еще 40 человек ранены.