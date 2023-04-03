Эксклюзив 03 апреля 2023, 19:02 Татарский боролся с предателями как в России, так и за ее пределами. Кому выгодна его смерть? Политолог Михайлов: у погибшего военкора Татарского были враги и в России «ВКонтакте»

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Погибший блогер и военкор Владлен Татарский был неординарным человеком, которого одни любили, другие — наоборот. Его убийство могло быть выгодно как внешним врагам, так и внутренним, рассказал «360» военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

Татарский боролся с предателями и внутри России

Убийство известного военного корреспондента, блогера Макса Фокина (он же — Владлен Татарский) вызвало шок в патриотической среде России, среди журналистов, кто освещает СВО.

Владлен Татарский был весьма неоднозначной личностью, неординарной. Кому-то он нравился, кому-то — не нравился. Он был выходцем из Донбасса, ополченцем, потом переформатировался в известные блогеры, писатели. Это личность. Для тех, кто переживал за Донбасс, он был близок, был для них героем с 2014 года.

Я его не знал лично, слышал разные отзывы. Они в основном были положительные среди патриотов. Парень любил острые темы, бывал в самых горячих точках. Доходчиво объяснял, что происходит на фронте.

Татарский боролся с предателями, в том числе внутри России. Перед гибелью говорил, что в Ростове ребята делают дроны за 30 тысяч рублей, а ему предлагали эти же дроны за 600 тысяч продавать.

Среди желающих уничтожить Владлена Татарского — не только украинские спецслужбы, но и внутренние враги. Основная версия: Владлена Татарского все-таки уничтожили украинские спецслужбы.

«ВКонтакте»

Может возникнуть вопрос, насколько Владлен Татарский — значимая фигура, чтобы задействовать такие силы. Значит, значимая. Просто не все понимают, сколько пользы он сделал для освещения происходящего в рамках СВО.

Украинским спецслужбам его деятельность, конечно, не нравилась. Он был достаточно резок.

О взрыве в кафе

Говорят, подозреваемая в причастности к его убийству девушка — сторонница [Алексея] Навального. Допускаю это, следствие покажет. Говорят, что мощность примененного взрывного прибора, который был в статуэтке, составляла 200 граммов тротила. Надо же было сделать эту статуэтку - значит, знали, где он (Владлен Татарский - прим. ред.) бывает. Вероятно, кому-то был дан заказ на изготовление бюста, потом начинили и сделали дистанционно бомбу.

Недостаточная безопасность — одна из причин трагедии

Думаю, все, кто причастен к преступлению, будут найдены. Это вызов!

Важен вопрос безопасности в кафе. У нас мало где стоят рамки, охранники. Даже в серьезные социальные объекты, где должны быть рамки и охрана, пройти элементарно. Я как человек, который занимался долгое время личной охраной, вижу, насколько у нас много слабых мест даже в крупных объектах.

Кафе, где произошел взрыв / РИА «Новости»

Может быть, за этот год использования кафе привыкли, что приходят только свои, поэтому решили просто не обращать внимание на безопасность. Теперь получили урок, в результате которого погиб видный представитель журналисткой профессии, видный писатель.

Я думаю, что время всех рассудит, найдут действительного того, кто заказал преступление. На Украине всплеск, они не скрывают, что заказали убийство Татарского.