04 апреля 2023, 09:15
Число пострадавших при взрыве в Петербурге выросло до 40
Минздрав: при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 40 человек
Количество пострадавших при теракте в петербургском кафе увеличилось до 40. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Минздрава.
«По оперативным данным, в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних», — рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.
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Известно также, что в больницах остаются 25 человек.
Ранее сообщалось, что медпомощь понадобилась 33 людям.
Взрыв произошел в кафе на Университетской набережной, где проводил творческую встречу военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин, — прим. ред.), 2 апреля. За несколько секунд до этого девушка вручила ему коробку со статуэткой. Журналист погиб на месте, больше жертв нет.
Раненых приняли сразу в нескольких медицинских учреждениях, в том числе в Мариинской больнице, Городской больнице № 26, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Татарский — выходец из Донбасса, был ополченцем. Став блогером м писателем, не боялся затрагивать острые темы.
Минздрав
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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