Эксклюзив 04 апреля 2023, 18:10 Судебный процесс по делу Треповой сделают закрытым Суд решил провести процесс по делу подозреваемой в теракте Треповой в закрытом режиме

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Процесс по делу Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к теракту в Петербурге, будет закрытым. Таково постановление суда.

О том, чтобы провести процесс в закрытом режиме, попросило следствие. Его представители пояснили, что гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни, кроме того, в деле содержатся материалы, составляющие тайну. Оба прокурора также хотели сделать заседание закрытым.

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Сама Трепова вначале заявила, что ей все равно, а потом попросила об открытом судебном заседании. Адвокаты поддержали ее, отметив, что вся информация уже есть в СМИ и закрывать процесс смысла нет. Однако суд принял другое решение.

По предварительной информации, Трепова 2 апреля принесла начиненную взрывчаткой статуэтку в кафе Петербурга, где выступал военкор Владлен Татарский. В результате журналист погиб, еще 40 человек пострадали.