Криминал 03 апреля 2023, 21:42 Появилось полное видео теракта в кафе с Санкт-Петербурге Полное видео теракта в Санкт-Петербурге опубликовал в сетях один из пострадавших Телеканал «360»

Читать 360tv в

Появилось полное видео теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Кадры из кафе опубликовал один из пострадавших в своих социальных сетях.

Ролик выложил Марат Арнис в своей группе во «ВКонтакте». На кадрах видно, как девушка вручает военкору коробку со статуэткой золотого цвета. Татарский ставит ее на стол и рассматривает, через несколько секунд раздается взрыв.

В результате взрыва, произошедшего в воскресенье в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, погиб один человек, им оказался военкор Владлен Татарский, настоящее имя которого Максим Фомин.

По словам губернатора города Александра Беглова, 33 человека получили ранения, власти оказывают всю необходимую помощь. По данным Министерства здравоохранения, 22 остаются в больницах, состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое. Взрывчатку, предположительно, принес один из гостей вечера. Она находилась в статуэтке, подаренной Татарскому.

Ранее была задержана подозреваемая в убийстве военного корреспондента Дарья Трепова. Она призналась, что внутри статуэтки пронесла самодельное взрывное устройство и подарила ее Фомину.