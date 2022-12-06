Происшествия 06 декабря 2022, 13:31 Тело еще одного погибшего нашли под завалами в Нижневартовске Мэр Кощенко: при разборе завалов дома в Нижневартовске за день нашли тела пяти человек РИА «Новости»

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Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов частично обрушившегося после взрыва газа жилого дома в Нижневартовске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Кощенко.

«Из-под завалов извлекли тело еще одного человека — за весь сегодняшний день — пятерых», — сказано в сообщении.

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По словам мэра города, сейчас официально признаны погибшими шесть человек, двое считаются пропавшими без вести.

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Газовый баллон в Нижневартовске мог взорваться в квартире пенсионера-рыбака. В следственном управлении СК по Югре уточнили, что взрыв газа произошел при монтаже горелки к баллону.

Разбор завалов периодически приостанавливают на время выполнения следственных действий. Ведущиеся работы показали на видео.

Жители Нижневартовска принесли цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при взрыве газа в жилом доме.