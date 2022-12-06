Происшествия 06 декабря 2022, 10:55 Число погибших в результате взрыва газа в доме в Нижневартовске выросло до десяти Спасатели МЧС при разборе завалов дома в Нижневартовске нашли тела еще трех погибших РИА «Новости»

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Сотрудники МЧС под завалами частично обрушившегося после взрыва газа жилого дома в Нижневартовске обнаружили тела еще трех погибших. Об этом сообщили РИА «Новости» в СК.

Таким образом, число погибших в результате взрыва увеличилось до 10. Сейчас на место происшествия приехали сотрудники СК для проведения необходимых следственных действий.

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Утром 6 декабря стало известно, что число погибших в результате взрыва газа в доме в Нижневартовске выросло до семи. Разбор завалов приостанавливали на время выполнения следственных действий.

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Следователи озвучили причину взрыва в жилом доме в Нижневартовске. По их данным, в доме при монтаже горелки к баллону взорвался газ.

Ранее разбор завалов взорвавшейся пятиэтажки в Нижневартовске показали на видео. Новые обрушения не исключили в доме Нижневартовска после взрыва газа.