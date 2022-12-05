Эксклюзив 05 декабря 2022, 13:55 Разбор завалов взорвавшейся пятиэтажки в Нижневартовске показали на видео Появилось видео работы спасателей на месте взрыва баллона с газом в доме Нижневартовска

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Баллон с газом взорвался в пятиэтажке на территории Нижневартовска и повредил несколько квартир. Жителей перевезли в местную школу, пока спасатели разбирают завалы. «360» показал работу сотрудников МЧС.

Взрыв в доме на улице Мира, 6а, произошел вечером 4 декабря. Из-за разгерметизации газового баллона обрушились квартиры на втором и третьем этажах третьего подъезда, начался пожар. На кадрах видно, что балконы буквально посыпались, облицовка дома местами выгнулась наружу. Спасатели продолжили разбирать завалы в поисках семи человек.

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Жителей эвакуировали сразу. Погибли шесть человек, не меньше 15 пострадали. Для уцелевших открыли пункт временного размещения в местной школе № 8. Директор Оксана Серебренникова сказала, что пострадавших обеспечили горячим питанием и местами, им помогли медики, психологи, работники соцслужбы. Это не помешало школьным занятиям, места хватило для всех.

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Источник ТАСС в экстренных службах предупредил, что на месте взрыва могут произойти новые обрушения. Несущие стены между третьим и четвертым подъездами признали самыми опасными участками.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила в Telegram-канале, что в правительстве обсудят выплату компенсаций пострадавшим от взрыва.