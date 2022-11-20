20 ноября 2022, 23:08
Тело пятого погибшего при пожаре обнаружили в центре Москвы
Источник «360»: спасатели нашли пятый труп после пожара на Комсомольской площади
Столичные спасатели извлекли из-под завалов сгоревшего здания на Комсомольской площади тело пятого погибшего, рассказал «360» источник в экстренных службах. Работы на месте происшествия продолжаются.
«Нашли пятое тело», — рассказал собеседник «360».
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Пожар в двухэтажном кирпичном здании склада на Комсомольской площади случился днем 20 ноября. Прибывшие на место пожарные расчеты зафиксировали горение на площади2,5 тысячи квадратных метров. Спасатели вывели семерых людей, заблокированных в цветочной оранжерее, после чего продолжили тушить пламя. Для этого привлекли три вертолета Ка-32 и даже пожарный поезд. Специальная лаборатория занималась мониторингом воздуха на предмет выброса вредных веществ.
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За помощью к медикам обратились два человека. Один из них пожаловался на симптомы отравления угарным газом. В 22:03 удалось ликвидировать возгорание. Специалисты приступили к разбору завалов. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность электронагревательного оборудования, а также электросеть, работавшая в аварийном режиме.
Пожары
МЧС РФ
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