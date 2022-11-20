Важное 20 ноября 2022, 15:29 Пожар случился в районе трех московских вокзалов

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Пожар случился в Москве на Комсомольской площади, 1А, в районе трех вокзалов. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, на месте сильное задымление.

По информации источника «360», на первом этаже здания в цветочной оранжерее оказались заблокированы семь человек, в том числе ребенок. Канал Mash сообщил, что люди прятались в холодильнике, сейчас их уже эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 14:57. Спасатели незамедлительно выехали на место и начали работу. Пожару присвоили второй ранг. По уточненным данным, загорелось двухэтажное кирпичное складское здание. Площадь распространения огня выясняется.

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На дорожное движение происшествие не повлияло, уточнили в столичном дептрансе.