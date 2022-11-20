Эксклюзив 20 ноября 2022, 18:08 Два человека обратились к медикам после пожара на Комсомольской площади — источник Источник «360»: два человека обратились к врачам после пожара на Комсомольской площади Пресс-служба МЧС

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Два человека обратились к медикам после пожара на Комсомольской площади в Москве. Об этом сообщил источник «360». Один из людей пожаловался на отравление угарным газом.

«Поступило два ситуационных обращения. Первое — с легким отравлением продуктами горения, от госпитализации отказался. Второй — не от факторов пожара», — информировал собеседник канала.

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Пожар на площади трех вокзалов начался сегодня днем. Огонь охватил территорию в 2,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, в здании частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Спасатели до сих пор работают на месте происшествия. В тушении задействовали три вертолета и пожарный поезд. Всего к работам привлекли 110 человек и 20 единиц техники.

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В загоревшемся кирпичном здании цветочного склада оказались заблокированы семь человек, всех успешно освободили. Официальных данных о пострадавших не поступало.

Происшествие не повлияло на движение ни по железной, ни по автомобильным дорогам.

Мощный пожар сняли на видео.