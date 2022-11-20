Происшествия 20 ноября 2022, 23:11 СМИ назвали причину пожара на складе цветов в Москве ТАСС: неисправность электронагревательного прибора вызвала пожар на цветочном складе Телеканал "360"

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Причиной пожара на складе цветов в Москве стали неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети, сообщили ТАСС экстренные службы.

«По предварительной версии, неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети», — отметил собеседник.

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Пожар произошел днем 20 ноября в кирпичном складском здании, расположенном по адресу: Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18. Прибывшие на место спасатели эвакуировали семь человек. Открытое горение удалось устранить в 22:03.

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Ранее сообщалось, что жертвами пожара стали четыре человека. Однако позднее спасатели извлекли из-под завалов сгоревшего здания тело пятого человека. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Двое пострадавших обратились за медицинской помощью. Один из них получил легкое отравление продуктами горения.