Важное 20 ноября 2022, 22:15 Открытое горение ликвидировали на Комсомольской площади в Москве МЧС сообщило о ликвидации открытого горения цветочного склада на Комсомольской площади Пресс-служба МЧС

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Спасатели закончили работу на горящем цветочном складе в центре Москвы. В пресс-службе столичного МЧС сообщили о ликвидации пожара.

«Принятыми мерами в 18:20 пожар был локализован, в 22:03 открытое горение ликвидировано», — рассказали в министерстве. После случившегося спасатели напомнили москвичам и гостям столицы о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

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Сотрудники ведомства подтвердили информацию о гибели двух человек. Их тела обнаружили при разборе завалов на месте происшествия.

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Сигнал о возгорании двухэтажного кирпичного здания на Комсомольской площади поступил на пульт диспетчерской в 14:57. На место отправились несколько расчетов. Они установили, что пламя распространилось на площади около 2,5 тысяч квадратных метров. Справиться с огнем быстро не получилось — к тушению пожара привлекли поезд, а всего — более 40 единиц техники.

Из-за пожара запертыми в цветочной оранжерее оказались семь человек. Они не смогли самостоятельно покинуть помещение, но на помощь пришли огнеборцы. Они эвакуировали людей в безопасное место.