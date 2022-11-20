20 ноября 2022, 22:15
Открытое горение ликвидировали на Комсомольской площади в Москве
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения цветочного склада на Комсомольской площади
Спасатели закончили работу на горящем цветочном складе в центре Москвы. В пресс-службе столичного МЧС сообщили о ликвидации пожара.
«Принятыми мерами в 18:20 пожар был локализован, в 22:03 открытое горение ликвидировано», — рассказали в министерстве. После случившегося спасатели напомнили москвичам и гостям столицы о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
Реклама
Сотрудники ведомства подтвердили информацию о гибели двух человек. Их тела обнаружили при разборе завалов на месте происшествия.
Реклама
Сигнал о возгорании двухэтажного кирпичного здания на Комсомольской площади поступил на пульт диспетчерской в 14:57. На место отправились несколько расчетов. Они установили, что пламя распространилось на площади около 2,5 тысяч квадратных метров. Справиться с огнем быстро не получилось — к тушению пожара привлекли поезд, а всего — более 40 единиц техники.
Из-за пожара запертыми в цветочной оранжерее оказались семь человек. Они не смогли самостоятельно покинуть помещение, но на помощь пришли огнеборцы. Они эвакуировали людей в безопасное место.
Пожары
МЧС РФ
Реклама
Реклама