Происшествия 20 ноября 2022, 16:53 Три вертолета и специальный поезд направили на тушение пожара на цветочном складе в Москве МЧС: пожар на цветочном складе на Комсомольской площади тушат вертолеты и пожарный поезд Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Три вертолета и специальный поезд тушат пожар на цветочном складе на Комсомольской площади в Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Для тушения пожара привлечены три вертолета Ка-32 Московского авиационного центра и пожарный поезд. На месте пожара для замера воздуха на предмет превышения вредных веществ работает передвижная лаборатория», — говорится в сообщении.

Реклама

О пожаре на площади трех вокзалов стало известно около 15:00. Спасатели тотчас выехали на место. Загорелся двухэтажный кирпичный склад. Из-за пожара в нем произошло обрушение на площади 500 квадратных метров. Огонь распространился уже на 2,5 тысячи квадратных метров. Между этажами частично обрушились перекрытия.

Реклама

В МЧС позже сообщили, всех людей, которые оказались заблокированы в горящем складе, спасли. Всего из здания эвакуировали семерых. Пожар попал на видео, кадрами делится и пресс-служба МЧС. Спасатели развернули на месте оперативный штаб.